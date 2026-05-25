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LITERATURA Primeira edição de Harry Potter encontrada após 30 anos em sótão é vendida por R$ 115 mil Exemplar de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", guardado sem nunca ter sido lido, alcançou £ 17 mil em leilão

Um exemplar raro da primeira edição em brochura de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi vendido por £ 17 mil, cerca de R$ 115 mil, em um leilão no Reino Unido, neste mês de maio, após permanecer guardado por quase três décadas em um sótão em Edimburgo, na Escócia. O livro pertencia à crítica literária Katrina McNichol, que o recebeu em 1997, quando a obra custava apenas £ 4,99, mas nunca chegou a lê-la.

Segundo a casa Rare Book Auctions, o exemplar estava em estado impecável e foi descrito por especialistas como “o melhor já oferecido no mercado”. A disputa atraiu compradores de diferentes países, mas a obra acabou adquirida por um colecionador britânico.

Edição tinha erros que ajudaram a comprovar raridade

O especialista Jim Spencer afirmou à imprensa britânica que o valor superou o recorde anterior para uma primeira edição em brochura da saga, vendida por £ 12 mil no ano passado. Segundo ele, o estado de conservação foi decisivo para o resultado histórico.

— Essa venda superou todas as expectativas. Como o livro ficou armazenado durante anos, permaneceu em perfeitas condições — afirmou Spencer. — Talvez seja o melhor exemplar já apresentado ao mercado.

Publicado originalmente pela editora Bloomsbury, o romance de estreia de J.K. Rowling teve uma tiragem inicial pequena: apenas 500 cópias em capa dura e pouco mais de 5 mil em brochura. Isso transformou os primeiros exemplares em itens extremamente raros entre colecionadores.

O livro vendido continha marcas clássicas das primeiras edições, incluindo um erro de impressão na palavra “philosopher’s” na contracapa e a repetição do item “1 wand” (“1 varinha”) na lista de materiais escolares de Harry.

Katrina, hoje com 53 anos, contou que esqueceu completamente da existência do exemplar até reencontrá-lo durante uma limpeza no sótão.

— Foi surreal. Eu sabia que o livro era antigo e suspeitava que pudesse valer alguma coisa, mas você nunca espera encontrar algo tão valioso na própria casa — disse. — O livro merece estar com alguém que realmente compreenda sua importância na história da publicação.

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