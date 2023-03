A- A+

CULTURA Primeira edição do Curta a UFPE acontece neste sábado (25) e domingo (26), confira programação Evento acontece no campus da Universidade Federal de Pernambuco

A Universidade Federal de Pernambuco contará com uma nova programação de inclui arte, cultura, esporte e lazer. A primeira edição do Projeto, intitulado "Curta a UFPE", acontece nestes sábado (25) e domingo (26) no campus UFPE e será realizado com apoio da FUNDARPE e da Secretaria Cultural da Cidade do Recife. O evento também incluirá quatro feiras que acontecerão simultaneamente.

As atividades serão concentradas em 3 polos: na Concha Acústica, reformada recentemente; nas imediações do Clube Universitário e na avenida principal da UFPE, que estará, em parte, fechada para a circulação de carros.

A Concha Acústica dará palco aos espetáculos de diversos artistas. No sábado, a partir das 15h, teremos os shows da Orquestra Experimental de Frevo da UFPE, do Afoxé Oyá Alaxé, da banda de reggae N’Zambi e, para encerrar o primeiro dia, a cantora Gabi do Carmo se apresenta com o espetáculo “Afronambuco”.

Já no domingo, as atrações começam mais cedo, a partirdas 14h, e incluem o público infantil, trazendo a Cia Brincantes de Circo e apresentação da Fada Magrinha. Além do grupo Harmonie Musik UFPE e a Tribo Canindé do Recife (Patrimônio Vivo de Pernambuco).

Tanto no sábado, como no domingo, entre seis da manhã e meio dia, serão realizadas nas imediações do Clube Universitário, práticas de futsal, natação, atletismo, ciclismo, beisebol, dança de salão, judô, karatê, crossfit, basquete, bocha, xadrez, slackline, vôlei de praia, capoeira, queimada, entre outros.

Serviço

Curta a UFPE

Quando: sábado (25) das 06h as 21h; domingo (26) das 06h as 17h

Onde: Universidade Federal de Pernambuco - Campus Joaquim Amazonas- Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife

Entrada: gratuita

