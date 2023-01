Primeira edição do Janelas de Encontros terá show de Céu e Zeca Baleiro

A- A+

No Ginásio Geraldão chega a primeira edição do projeto cultural “Janelas de Encontros”, onde irá unir vários segmentos do universo das artes em um só lugar. E para trazer ainda mais cor, muita mistura, diversidade e musicalidade contaremos com dois grandes shows dos artistas Céu e Zeca Baleiro, subindo ao palco do Janelas para abrir os caminhos nesta primeira edição, que acontece no dia 2 de março.

O projeto chega para fomentar e expandir as possibilidades artísticas e sensoriais da cidade, surgindo a partir de um dos livros escritos por Santiago (cineasta, escritor, roteirista, diretor e idealizador do projeto), chamado Janelas, que conta a história de uma mulher que tem um lapso de memória no tempo e, ao retornar, todos os dias precisa enfrentar suas dores e angústias na inconstante busca de se reencontrar dentro de si. E, em breve, estará disponível para os leitores.

Diante disso, Santiago decidiu transformar a escrita em vivência, unindo as diversas áreas das artes de Recife. Durante todo o evento, além da área onde serão realizados os grandes show da noite com os artistas convidados Céu e Zeca Baleiro, dois espaços estarão disponíveis para o público: o Gastronômico, que trará as mais variadas comidinhas típicas da cidade, e o Espaço Cultura Viva que será disponibilizado aos artistas (artesãos, ilustradores grafiteiros, artistas plásticos, escritores…) da cidade que queiram agregar ao projeto e expor suas artes durante o dia do festival.

Serviço:

Evento: Janelas de Encontros Edição I

Data: 2 de março

Horário: 19h

Local: Ginásio Geraldão, Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787, Imbiribeira, Recife

Ingressos: No site

