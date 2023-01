A- A+

BBB 23 Primeira festa do BBB 23 terá Anitta, na noite desta quarta-feira (18) Cantora levará clima de Carnaval para dentro da casa

A expectativa para a festa desta quarta-feira (18) é grande. Isso porque a primeira atração da semana é a cantora Anitta, que sempre acompanhou o reality e, nesta edição, tem histórico amoroso com um dos participantes: Gabriel - que veio da Casa de Vidro.









Muitos já apostavam no nome da "Girl from Rio" na atração. Na noite da última terça (17), Tadeu Schimit confirmou ao vivo o destaque para logo mais. Segundo as primeiras informações da TV Globo, a intérpete de "Envolver" já levará o clima de Carnaval para dentro da casa. Isso porque um trio elétrico também fará parte da estrutura.

A festa ainda terá dançarinos virtuais ensinando coreografias e dancinhas do momento.

