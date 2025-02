A- A+

Primeira Festa do Líder do BBB 25 terá show de Launa Prado e inspiração em rodeios Comemoração do brother João Gabriel ocorre nesta quarta-feira (12)

O BBB 25 terá sua primeira Festa do Líder nesta quarta-feira (12). Como João Gabriel como anfitrião, a noite terá a sertaneja Lauana Prado como atração musical.

A comemoração terá como inspiração o universo dos rodeios. Desde a adolescência, João Gabriel e o irmão gêmeo trabalham como salva-vidas nestes eventos.

Na área externa da casa, a pista de dança terá como inspiração uma arena de final de rodeio de Las Vegas, nos Estados Unidos. Um dos sonhos do brother é participar da competição norte-americana.

Os participantes do reality poderão participar da brincadeira do touro mecânico, além de outras surpresas reservadas ao Líder. No cardápio, estão garantidos quitutes típicos do estado natal de João Gabriel, como frango com pequi, arroz de carreteiro, empadão e pamonha.



