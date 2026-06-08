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Scooby-Doo

Primeira imagem de "Scooby-Doo: A Origem" foi divulgada pela Netflix; confira

Série será exibida em 2027 e traz um cachorro de verdade como personagem-título

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Primeira imagem de "Scooby-Doo: A Origem" é de um dogue alemão realPrimeira imagem de "Scooby-Doo: A Origem" é de um dogue alemão real - Foto: Netflix/Divulgação

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Com estreia apenas em 2027, a série live-action da "Scooby-Doo: A Origem" começa a aguçar a curiosidade dos fãs do cão atrapalhado e carismático dos desenhos animados. 

Nesta segunda (8), a Netflix divulgou a primeira imagem, apresentando ao público uma versão inédita de Scooby-Doo, em que o personagem será retratado como um cachorro real em uma produção da franquia pela primeira vez. 

Roteiro
Antes de se tornarem a equipe de investigação mais famosa do mundo, eles eram apenas adolescentes passando o último verão em um acampamento.

A história de "Scooby-Doo: A Origem" conta a história dos grandes amigos Salsicha e Daphne, que se encolvem em um mistério tenebroso, após encontrarem um filhote de dogue alemão perdido que pode ser testemunha de um assassinato sobrenatural.

Ao lado de Velma, a mente mais brilhante e sagaz da turma, e do simpático Freddy, o grupo embarca em uma investigação que, obviamente, se transforma em algo muito maior do que imaginavam.

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