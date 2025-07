A- A+

Primeira imagem do ator Nick Frost como Hagrid e tudo o que se sabe sobre a série de Harry Potter Começaram as filmagens de uma das produções mais aguardadas

"Depois de todo esse tempo? Sempre." Essa frase não só faz parte de uma das cenas mais marcantes de toda a saga de Harry Potter, como também reflete — mesmo 14 anos após o lançamento do oitavo e último filme ("Harry Potter e as relíquias da Morte – Parte 2") —, a fidelidade dos “Potterheads” (como são chamados os fãs desse universo).



E foram justamente eles que, na última segunda-feira (14) receberam a melhor das surpresas: a confirmação de que a nova série ambientada no mundo criado por J.K. Rowling já começou a ser filmada — e que o ator mirim Dominic McLaughlin já apareceu caracterizado como o jovem bruxo.



Nesta terça-feira (15) foi divulgada também a primeira imagem do ator Nick Frost, conhecido por "Todo mundo quase morto" (2004) e "Heróis de ressaca" (2013), no papel do querido Rúbeo Hagrid. Nas oito adaptações cinematográficas, o personagem — um dos mais adorados da saga — foi interpretado por Robbie Coltrane, que morreu em 2022, aos 72 anos.

A seguir, reunimos tudo o que se sabe até agora sobre uma das produções mais aguardadas dos últimos anos.

Sim, é oficial: a série de Harry Potter está em andamento. A HBO Max divulgou a primeira imagem de McLaughlin, o ator escocês de 11 anos escolhido para o papel principal, que nos filmes foi interpretado por Daniel Radcliffe. Na foto, o garoto aparece com os óculos redondos, a cicatriz na testa e o uniforme de Hogwarts. Ele segura uma claquete que indica que a cena foi gravada em 14 de julho nos estúdios da Warner Bros, em Leavesden, no Reino Unido.

"Atenção, calouros! A série original de Harry Potter, da HBO, já está em produção", anunciou o estúdio, sobre a produção dirigida por Mark Mylod (de "Game of Thrones" e "Succession").

Como era de se esperar, a imagem rapidamente viralizou, e os fãs foram à loucura. "Gritando e chorando, uma nova era da magia começa"; "Ele está ótimo como Harry!"; "Escolha perfeita!"; "Te amo muito, Harry Potter"; "Esse garoto parece mais com o da capa dos livros do que o Daniel"; "É perfeito"; e "Boa sorte, pequeno Harry. Estaremos acompanhando sua carreira com grande interesse" foram alguns dos comentários que surgiram nas redes sociais.

Essas novas imagens se somam aos detalhes da série que os fãs de Harry Potter vêm coletando ao longo dos anos. Embora o projeto estivesse em discussão há bastante tempo, só neste ano ele se tornou uma realidade. Segundo o site "Deadline", Casey Bloys, presidente e CEO da HBO e da Max Content, garantiu aos fãs que a série será "uma adaptação fiel" de cada um dos livros.

Inicialmente, especulou-se que seriam sete temporadas, uma para cada livro, mas o executivo afirmou que o projeto se estenderá por "dez anos consecutivos". A previsão é que a estreia ocorra entre o fim de 2026 e o início de 2027. O que Bloys deixou claro, principalmente para tranquilizar o público, é que a série será feita "com todo o cuidado e o capricho que essa franquia merece".

Assim como já foi confirmado que a trama seguirá os sete livros, também foi divulgado o trio protagonista escolhido pelas diretoras de elenco, Lucy Bevan e Emily Brockmann (entre mais de 30 mil candidatos), para dar vida aos icônicos personagens principais que, entre 2001 e 2011, foram interpretados por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

"Prezado Sr. Potter, Srta. Granger e Sr. Weasley: temos o prazer de informar que vocês têm uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Recebam Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley na série original da HBO, Harry Potter", publicou o perfil oficial da HBO Max no Instagram. Após a revelação do elenco principal, J.K. Rowling declarou: "Os três são maravilhosos. Não poderia estar mais feliz".

Em relação ao restante do elenco, John Lithgow (de "Conclave" e "The Crown") será o diretor de Hogwarts, Alvo Dumbledore; Janet McTeer (de "Ozark") viverá a professora Minerva McGonagall; Paapa Essiedu (de "I may destroy you") interpretará o professor Severo Snape; e Nick Frost, como já mencionado, será Rúbeo Hagrid.

Luke Thallon (de "A favorita") será o professor Quirino Quirrell; Paul Whitehouse, o zelador Argus Filch; Louise Brealey (de "Sherlock") interpretará Madam Rolanda Hooch, professora de Quadribol; e Anton Lesser (de "Game of Thrones") será o fabricante de varinhas mágicas Garrick Olivaras. Bel Powley (de "O diário de uma adolescente") e Daniel Rigby (de "Flowers") darão vida a Petúnia e Válter Dursley, os tios trouxas de Harry Potter, enquanto Amos Kitson será Duda Dursley, o primo do garoto.

Bertie Carvel (de "Doctor Foster") interpretará o Ministro da Magia Cornélio Fudge; Katherine Parkinson (de "Rivais"), a mãe de Rony, Molly Weasley; e Johnny Flynn (de "Emma"), Lúcio Malfoy. O papel de seu filho, Draco Malfoy, será de Lox Pratt. Rory Wilmot viverá Neville Longbottom; Leo Earley será Simas Finnigan; Alessia Leoni, Parvati Patil; e Sienna Moosah, Lilá Brown.

Na equipe criativa, a HBO reuniu a dupla vencedora do Emmy por "Succession": Francesca Gardiner, como roteirista, showrunner e produtora executiva, e Mark Mylod, como diretor de vários episódios (inclusive o que já começou a ser gravado) e também produtor executivo. Foram confirmados ainda como roteiristas Laura Neal (de "Killing Eve"), Kathleen Jordan (de "O Decamerão") e Tom Moran (de "A hora do diabo").

E quanto a J.K. Rowling? Apesar das polêmicas que a envolvem nos últimos anos, ela segue com o controle criativo da obra. Segundo a "Variety", será uma das produtoras executivas, junto com Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, da Brontë Film and TV (sua produtora), e David Heyman, da Heyday Films.

Ainda falta mais de um ano para que a nova série de Harry Potter esteja disponível no streaming pela HBO Max, mas o projeto já está em andamento — e promete reconectar os fãs de longa data e apresentar, pela primeira vez, esse universo mágico tão icônico do cinema e da literatura a uma nova geração.

