teatro Mostra de Cinema Infantil do Paulista acontece neste sábado (26) Intitulado "Cinerê", projeto será realizado no terreiro Ilê Asé Omo Ogundê

O município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, recebe no próximo sábado (26), a partir das 14h, "Cinerê", uma Mostra de Cinema Infantil, no Ilê Asé Omo Ogundê, terreiro dedicado ao culto do Candomblé Nagô e da Jurema Sagrada.

A Mostra vai reunir exibição de filmes, sessão de debates com mediação, distribuição de pipoca e formação de júri popular. Ainda dentro da programação do projeto, as crianças do terreiro participarão de uma oficina de animação em stop-motion com o artista potiguar Gil Leal. O resultado será um curta-metragem animado coletivo, que será exibido no encerramento da mostra, no dia 26 de julho.

A ação é uma realização da Charque Attack – Coletiva Audiovisual, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura do Paulista/PE. Confira a programação completa:

Com informações da assessoria de imprensa.

Sessão 1, às 14h

"Ewé dê Òsányìn: o segredo das folhas" (Dir: Pâmela Peregrino)

"Vellozia" (Dir: Giselle Moreira)

Sessão2, às 16h

"Crescer Onde Nasce o Sol" (Dir: Xulia Doxágui)

"5 Fitas" (Dir: Heraldo de Deus e Vilma Carla Martins)

Sessão 3, às 18h

"Bia Desenha: Cores são Estados de Espírito" (Dir: Neco Tabosa)

"Que Corpo É Esse? - É de Menina ou de Menino?"

