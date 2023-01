Primeira prova do BBB23, de resistência, se arrasta pela madrugada por imunidade

A- A+

No programa de estreia do Big Brother Brasil 23, o público conferiu como foi a entrada dos participantes na casa e conheceu um pouco sobre cada um. Depois, ao vivo, participaram de uma dinâmica valendo imunidade, privilégio valioso para garantir a permanência na primeira semana de programa.

Disputa em duplas

Na dinâmica inédita, de resistência os pares precisaram jogar juntos o tempo todo. Assim também permanecerão para as disputas de provas, paredão e liderança.

Na primeira prova do reality, posicionada em seu totem, a dupla olhava para o telão. Quando aparecia um dos sucessos da Globoplay, precisava apertar o botão.

Nas rodadas simples, a primeira dupla a apertar ganhava o privilégio de ir à sala de estar. Todos os outros eram levados a uma sala apertada sofrendo com vento, espuma, confetes e “chuva” gelada caindo na cabeça.

As rodadas eliminatórias seguiam a mesma dinâmica, mas a última dupla a apertar, era eliminada.

Tina e MC Guimê, que apertaram o botão antes da hora, foram a primeira dupla a sair do jogo. A segunda dupla eliminada foi Marvyla e Cristian. As duas duplas ficam impedidas de disputar a primeira prova do líder do programa.

A última dupla a resistir à prova foi …

Premiação

A dupla vencedora, além do privilégio da imunidade, fatura R$ 10 mil e 10 anos de assinatura Globoplay. As duas primeiras duplas a serem eliminadas ficam de fora da prova do líder.

