BBB 24 Primeira prova do Líder do BBB 24, de resistência, completa dez horas de duração Seis participantes continuam na disputa pela liderança; saiba quais

A primeira Prova do Líder do BBB 24, que testa a resistência dos participantes, já completa dez horas de duração. Na dinâmica, os confinados precisam resistir ao sono e ao cansaço com cantoria e dança.



Os seis participantes que seguem na disputa já conversam sobre quem colocariam no VIP caso conquistem a liderança. Alane, Deniziane, Marcus Vinicius, Matteus, Maycon e Vinicius Rodrigues continuavam na prova às 9h47, mas Vinicius desistiu às 9h53.

Na regra da prova, o elenco deve apertar o botão quando toca um dos três sinais: buzina, faróis ou a música da Chevrolet. Aquele que apertar o botão com a rodada iniciada, antes do sinal tocar, é eliminado.



