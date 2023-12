Primeira temporada de Call of Duty: Modern Warfare III e Warzone é liberada nesta quarta-feira (6)

A- A+

Com novos mapas e modos de jogo, a 1ª temporada de Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone foi disponibilizada nesta quarta-feira (6), de forma gratuita, em todas as plataformas.

O novo ciclo inclui novas skins de operador elite, projetos de armas e uma missão de histórias de zumbi. As novidades estão divididas entre conteúdos gratuitos e premium. Os jogadores que participarem da temporada poderão concorrer a mais de 100 recompensas.

Um dos destaques do ciclo são os quatro novos mapas multijogador, divididos em três mapas 6v6 e uma arena 2v2, além de reformulações de outros mapas que acontecerão durante a temporada.

Entre os novos modos de jogo, será possível se aventurar no tudo ou nada utilizando a arma de tiro único. Além disso, eles poderão enfrentar inimigos no Vortex por tempo limitado.

Outro destaque da nova temporada é uma versão preta e laranja inédita do Coyote, veículo offroad blindado que inclui uma metralhadora em sua carroceria.

Confira o trailer da nova temporada:

