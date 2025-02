Primeiras cenas do remake de "Vale tudo" atiçam curiosidade sobre quem vai ser quem na novela; veja

A- A+

As primeiras cenas o remake de "Vale tudo" — divulgadas na noite da última segunda-feira (24) durante os intervalos comerciais na programação da TV Globo — despertaram a curiosidade do público nas redes sociais.

Internautas demonstraram que a maior expectativa é sobre quem vai ser quem na nova versão do folhetim originalmente exibido entre 1988 e 1989.

Inicialmente interpretadas por Regina Duarte e Gloria Pires, as protagonistas Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha, serão vividas, desta vez, por Taís Araujo e Bella Campos.

Quem também estará no elenco da novela serão os seguintes atores:

Débora Bloch, no papel de Odete Roitman (originalmente interpretada por Beatriz Segall);

Cauã Reymond, no papel de César (originalmente interpretado por Carlos Alberto Riccelli);

Paolla Oliveira, no papel de Heleninha (originalmente interpretada por Renata Sorrah);

Alexandre Nero, no papel de Marco Aurélio (originalmente interpretado por Reginaldo Faria);

Carolina Dieckmann, no papel de Leila (originalmente interpretada por Cássia Kiss);

Renato Góes, no papel de Ivan (originalmente interpretado por Antonio Fagundes);

Malu Galli, no papel de Celina (originalmente interpretada por Nathalia Timberg);

Alice Wegmann, no papel de Solange (originalmente interpretada por Lidia Brondi);

Humberto Carrão, no papel de Afondo (originalmente interpretado por Cassio Gabus Mendes);

Karine Teles, no papel de Aldeíde (originalmente interpretada por Lilia Cabral);

Julio Andrade, no papel de Rubinho (originalmente interpretado por Daniel Filho);

Lucas Leto, no papel de Sardinha (originalmente interpretado por Otávio Müller);

Belize Pombal, no papel de Consuêlo (originalmente interpretada por Rosane Gofman);

Luis Salém, no papel de Eugênio (originalmente interpretado por Sérgio Mamberti).

Qual a história de "Vale tudo"?

Desde o primeiro capítulo de "Vale tudo", o espectador acompanha os embates entre Raquel e Maria de Fátima.

Mãe e filha, essas duas mulheres de gerações diferentes cultivam valores totalmente opostos. A primeira representa a solidez da ética e a serenidade de estar em paz consigo mesma.

A segunda incorpora a irresponsabilidade dos espertos, a liquidez da amoralidade. A inspiração do conflito, um clássico da teledramaturgia nacional, é o filme "Alma em suplício" (1945), pelo qual Joan Crawford ganhou o Oscar.

Quem escreve o remake de "Vale tudo"?

A autora do remake de "Vale tudo" é Manuela Dias, nome por trás de produções como a novela "Amor de mãe" (2019) e as séries "Ligações perigosas" (2016) e "Justiça" (2016 e 2024).

Originalmente, a novela foi concebida por Gilberto Braga e escrita em parceria com Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

