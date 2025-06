Primeiras temporadas de Chapolin e Chaves chegam ao streaming; saiba quando e onde assistir

A- A+

"Isso, isso, isso". ''Chaves'' e ''Chapolin'' estão chegando ao streaming. O Prime Video anunciou, nesta segunda-feira, que as primeiras temporadas das séries criadas e protagonizadas pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños, chegam ao catálogo da plataforma no fim de julho. Mais especificamente, Chapolin "estreia" no dia 21; Chaves, no dia 28. O restante dos episódios chegam até o fim do ano, garante a empresa.

Os programas de Chaves e Chapolin foram criados em 1973 por Bolaños (1929-2014) para a Televisa, rede de TV mexicana. Antes, os personagens haviam aparecido em esquetes no programa de Bolaños chamado Chespirito. Eles ficaram no ar até o fim dos anos 1970 e, com o sucesso, foram exportados para diversos países da América Latina, incluindo o Brasil, que começou a exibi-lo em 1984 no SBT.

Atualmente, a Max exibe a série documental " Chespirito: Sem querer querendo", que ficcionaliza a história de Bolaños. O roteirista e criador da série é Roberto Gómez Fernández, filho do personagem principal.

