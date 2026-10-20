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NOVELAS Globo muda data e cena do primeiro beijo de Mau Mau e Felipe em "Quem Ama Cuida" Sequência romântica foi reformulada e está prevista para o dia 26 de outubro; antes do beijo, Mau Mau declara estar apaixonado e Felipe revela nunca ter beijado ninguém

O romance entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli), na novela "Quem Ama Cuida", ganhará um novo capítulo com mudanças na data da exibição e na abordagem do primeiro beijo do casal.

A sequência, aguardada pelo público que acompanha e torce pelo romance dos personagens, iria ao ar nesta terça-feira (20), mas foi reformulada pela Globo e tem exibição prevista para a segunda-feira (26).

De acordo com informações publicadas pela coluna de Carla Bittencourt, no Portal LeoDias, a emissora também optou por suavizar a cena. A alteração levantou questionamentos sobre os motivos da decisão e sobre a forma como o relacionamento será desenvolvido na trama.

Antes do beijo, os personagens terão uma conversa decisiva. Após uma aula de dança, Felipe se aproximará de Mau Mau, mas demonstrará insegurança diante da possibilidade de avançar na relação. Sem saber exatamente como lidar com os próprios sentimentos, ele hesitará, deixando o amigo apreensivo.

Mau Mau, por sua vez, decidirá falar abertamente sobre o que sente. O personagem confessará estar apaixonado por Felipe e deixará claro que não pretende pressioná-lo a tomar uma decisão. A postura permitirá que os dois conversem sobre os sentimentos e sobre os limites dessa aproximação.

Em meio à troca de confidências, Mau Mau revelará que nunca beijou ninguém. A informação acrescentará uma nova camada de vulnerabilidade ao momento, enquanto Felipe também precisará lidar com suas dúvidas. A aproximação entre os dois abrirá caminho para o beijo que marca uma nova etapa do relacionamento.

A expectativa agora se volta para os próximos capítulos e para a maneira como a novela vai conduzir a história do casal, especialmente diante das inseguranças de Felipe e da disposição de Mau Mau para assumir o que sente.



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