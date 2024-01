A- A+

BBB 24 Primeiro beijo no BBB 24? Internautas especulam sobre carinho no edredom entre participantes; veja A internet está de olho e acompanhando a paquera entre os dois

Leia também

• Fernanda fala de Davi para Pitel e Rodriguinho, no BBB 24: "Monstro" e "bomba relógio"

• Yasmin se chateia com brother por brincadeira sobre cancelaamento no BBB 24: "já estou noiada"

• BBB 24: Enquanto Davi busca alianças, Wanessa circula criticando o baiano para outros participantes

A clima de paquera entre Matteus e Deniziane tem gerado espectativa no público do BBB 24. Os dois já trocaram muito carinho dentro da casa e tem muita gente torcendo pelo o provável casal. Os dois já comentaram que só vão dar beijo na boca fora do confinamento.

A internet está de olho e acompanhando a paquera entre dos dois. Uma cena de intimidade embaixo das cobertas, nesta sexta (26), fez muita gente acreditar que já rolou o primeiro beijo dos confinados.



Na cama, os dois estavam envolvidos trocando carícias e Deniziane chegou a lamentar a exposição. "Essa câmera é a nossa maior inimiga". E aí, rolouo beijo ou não?



Confira:



Aparentemente, Matteus e Deniziane deram o primeiro beijo! #BBB24pic.twitter.com/WcHHaJYnON — Fala de Reality - BBB 24 (@FaladeReality45) January 26, 2024

Finalmente saiu primeiro beijo hahaha ,Matteus e Deniziane trocam carícias e carinho debaixo do edredom #BBB24 — Gabiii (@Gabiii_c33) January 26, 2024

Veja também

BBB 24 Rodriguinho encara o monstro e vira meme; ele disse que desistira se ganhasse o castigo