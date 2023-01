A- A+

bahia Primeiro dia do Festival de Verão 2023, em Salvador, teve encontros musicais históricos Evento contou com a curadoria de Zé Ricardo um dos principais profissionais do ramo no País

Foram três anos sem o principal evento de música das terras soteropolitanas. Neste fim de semana, 28 e 29, enfim, esse hiato acabou com a volta do Festival de Verão de Salvador que, em sua versão 2023, contou com a curadoria de Zé Ricardo – um dos principais profissionais do ramo no País.



Saudade era grande: 40 mil pessoas no 1º dia

A sede do público por esse ‘come back’ se traduziu em número: somente no primeiro dia o evento contabilizou um público de 40 mil pessoas no Parque de Exposições da cidade, de acordo com a organização. O Festival de Verão 2023 continua hoje prometendo entregar apresentações que vão do pop rock à suinguera. Neste domingo (29), tem Léo Santana, Pitty, Xamã, Baiana System e Xamã, entre os artistas escalados.



"A primeira noite marcou o novo momento do FV. Foi uma noite linda e em 2024 vai ser ainda mais incrível. Será uma honra ter a Iza e Daniela no FV24", comentou Gabriela Gaspari, head da Bahia Eventos, empresa que organiza do Festival de Verão Salvador.



O sábado (28) contou com um time estelar de artistas de vários gêneros, que se revezaram entre dois palcos – Cais e Ponte -, além do pocket show de Daniella Mercury no palco Devassa.

A banda baiana de percussão Quabales deu o start na programação do sábado, pontualmente às 16h, seguida por apresentações de trap e rap com Filipe Ret recebendo Caio Luccas, e Orochi e Djonga.



Foto: Saulo Brandão/Divulgação



Maratona e duetos

O formato do Festival de Verão segue um movimento que vem crescendo em eventos do tipo – a oferta de uma longa programação, uma maratona de apresentações distribuídas em mais de um palco, encurtando o intervalo entre um show e outro, e trazendo duetos entre artistas com match inquestionável, como o de Gilberto Gil e Caetano Veloso, que emocionou a plateia, sobretudo na homenagem dos baianos a eterna Gal Costa, falecida em 2022, em que cantaram juntos “Divino Maravilhoso”, canção eternizada por Gal e composta especialmente para ela.



Carlinhos Brown mostrou sua potência levantando o público de um jeito frenético, com canções do seus tempos de Timbalada, mas muitos cantos autorais com o quê experimental que lhe é peculiar. Ele também recebeu a pernambucana Duda Beat.

Foto: Saulo Brandão/Divulgação



Margareth e o Galo da Madrugada

Presença aguardadíssima, a nova Ministra da Cultura, Margareth Menezes recebeu as conterrâneas Maju e Larissa Luz. As três soteropolitanas cantaram “A mulher do fim do mundo” em uma linda homenagem a Elza Soares, morta em 2022.



“Maga”, como é conhecida, ainda entoou ainda os seus principais cantos e, obviamente, não dispensou a sua canção-hino “Faraó”. Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, Margareth confirmou sua vinda ao Galo da Madrugada 2023, e que pode até dar uma ‘palhinha’. Vamos aguardar.



Criolo e Ney Matogrosso: ponto alto

Sem dúvida alguma, o show de Criolo foi um dos pontos altos, não somente pelos sucessos, como “Não existe amor em SP”, “Bogotá” e “Iemanjá”, mas por levar ao palco seu protesto contra a situação de calamidade dos povos originários, racismo e lgbtfobia.



O cantor recebeu Ney Matogrosso, como era de se esperar, dominou o palco com voz, performance e intimidade com Criolo, que estava visivelmente emocionado por dividir a cena com Ney. “Nós, aqui, vivemos um momento muito especial”, confirmou Criolo, em entrevista depois da apresentação.



Foto: Saulo Brandão/Divulgação



De fato, como resistir a Ney? Matogrosso entrou com quatro músicas, o suficiente para a plateia não parara de cantar junto. Ney foi de “Eu quero é botar meu bloco na rua”, “Jardins da Babilônia”, “Sangue Latino” e “Home com H”. Somente clássicos. Para que mais?



O show mais longo

A programação entrou pela madrugada com o show de Ivete Sangalo, ovacionada pelo público, também claramente emocionada por iniciar oficialmente sua maratona carnavalesca – como ela mesmo fez questão de dizer, “No Carnaval vai ser assim viu, igualzinho”, e emplacou o show mais longo do dia: a musa da axé music engatou um repertório de 31 músicas com a energia em cena pela qual “Veveta” é conhecida. Sua convidada oficial foi a também baiana Luedji Luna, que veio de “Acalanto”, “Banho de Folhas” e “Chorando se Foi”. De lambuja, do mais completo nada, como se diz, Vanessa da Mata, que estava na plateia, foi convocada por Sangalo para dar uma canja e assim foi, com “Tudo bateu” e “Eva”.



Edição 2024 confirmada

Ao fim do sábado, a organização adiantou que em 2024 o Festival de Versão de Salvador está confirmado e divulgou as duas primeiras atrações fechadas. As cantoras Iza e Daniela Mercury integrarão o line principal do evento.



Confira programação deste domingo - 29/01

Quabales (show de abertura)

Xamã convida Gilsons

Saulo convida Marina Sena

Jão convida Pitty

Luisa Sonza convida Alcione

Bell Marques

Baiana System e Olodum (Olodumbaiana)

Léo Santana

Momento Devassa: Ludmilla convida Glória Groove



Coke Studio Eletroarena (DJ´s)

Belle + Nai Kiese

LA + Naylson Carvalho

Jerônimo Sodré + Ubuntu

Karmaleoa + Lucio K



Serviço:

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590, Itapuã, Salvador)

Vendas: na plataforma Sympla

Informações: @festivalverao



*A jornalista viajou a Salvador a convite do Festival de Verão

