Festival de Inverno de Garanhuns Primeiro domingo do FIG homenageou Dominguinhos e teve Simone Mendes Neste domingo (23), a cantora Liv Moraes, filha de Dominguinhos, subiu ao palco que leva o nome do seu pai para representar o seu legado

Há exatos 10 anos, no dia 23 de julho de 2013, morreu no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, José Domingos de Moraes, o Dominguinhos. Em Garanhuns, sua terra natal, a praça Guadalajara - que abriga o principal palco do Festival de Inverno da cidade - passou a se chamar Praça Cultural Mestre Dominguinhos, em sua homenagem. O palco do local, principal do FIG, também leva o mesmo nome do cantor e compositor.

Neste domingo (23), a cantora Liv Moraes, filha de Dominguinhos, subiu ao palco que leva o nome do seu pai para representar o seu legado. Com convidados que já se apresentaram com o músico, e sem perder o fôlego, a herdeira começou cantando "Eu só quero um xodó" e depois conduziu a multidão a vários clássicos do sanfoneiro, como Anjo Querubim.



Em entrevista à Folha de Pernambuco, Liv mencionou que está preparando um novo trabalho musical. "Com certeza terá participações surpresa. Vai ser bem bonito. Sempre tem gente do Nordeste", disse.

Ainda no ritmo da terra, Geraldo Azevedo, que encerrou o primeiro fim de semana do FIG, logo no início da sua participação trouxe o seu sucesso Eu digo e ela não acredita. "É uma honra e um prazer fazer mais uma vez parte deste festival maravilhoso", expressou e agradeceu ao público que o acompanhava.



Inicialmente prevista para ser a última atração da noite, Simone Mendes acabou realizando seu show antes de Azevedo. Um grande coro cantou a plenos pulmões várias canções da sertaneja, como Se o nosso amor se acabar e Foi pá pum. "Quem quer Simone Mendes o ano que vem levanta a mão", brincou, expressando que quer voltar.

