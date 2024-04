Primeiro eliminado do BBB 24, Maycon comemora lipo e enxerto nos glúteos: "Meta alcançada"

A- A+

Maycon foi o primeiro eliminado do BBB 24 e, após sair do programa, passou por procedimentos estéticos. Em suas redes sociais, o cozinheiro escolar celebrou os resultados de uma lipo e de um enxerto no bumbum.

Na legenda de um vídeo publicado no Instagram, o “Tio da Merenda” descreveu a experiência como “mais um sonho realizado” e “uma meta alcançada com sucesso”. Ele ainda explicou os motivos para realizar os procedimentos.

“Por um longo período, dediquei-me aos treinos e à dieta. Não que isso vá se perder, porém os resultados são demorados e meu estilo de vida não ajudava muito. Afinal, para um cozinheiro, dedicar-se 100% à dieta é bastante complicado”, disse.

Ainda no texto, ele complementou: “Fui então buscar ajuda médica para que esta nova fase da minha vida seja mais livre e para me tornar um ser humano mais feliz com o próprio corpo, recuperando minha autoestima, que havia sido abalada por um curto período. Agora, renovado, creio que coisas boas vêm para quem procura, e estou me preparando para recebê-las”.

Ao site Gshow, Maycon detalhou os procedimentos estéticos. “Fiz uma lipo HD que fez as marcações da barriga, e botou um enxerto na altura do peito e na nos glúteos, também”, explicou. As cirurgias foram realizadas em um hospital de Jundiaí, no Interior de São Paulo.

