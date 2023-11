Primeiro grupo de carimbó formado por mulheres indígenas faz temporada na Caixa Cultural Recife

A- A+

Jovens mulheres indigenas, das margens do Rio Tapajós, há pelo menos cinco anos enaltecem a ancestralidade de um povo e reforçam nos palcos a força feminina do carimbó. Assim se faz o grupo Suraras do Tapajós, que leva a dança amazônica para temporada na Caixa Cultural Recife, entre os próximos dias 22 e 25 de novembro.



Oriundas do estado do Pará, o grupo, o primeiro brasileiro de carimbó formado por mulheres, vai apresentar músicas do EP de mesmo nome do conjunto, formado por oito indígenas.



Faixas do álbum "Krirbasáwa Yúri Yí-Itá" (A Força Que Vem das Águas), de 2021, também serão levadas ao show - que está com ingressos à venda a partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural.





As Suraras do Tapajós

Unidas em luta pela defesa dos direitos das mulheres, o grupo Suraras do Tapajós foi o primeiro coletivo de mulheres indígenas - denominado de Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós - e composto por etnias diversas.

O grupo, além de apresentar a dança do carimbó - declarada Patrimônio Imaterial em 2014 - leva para o palco a música por meio do canto e dos instrumentos, em meio à caracterização de cocares, biojoias, pinturas e saias artesanais e coloridas.

Encontro e Oficina

Na sexta-feira (24), das 15h às 16h, o grupo Suraras do Tapajós promove um encontro com coletivos e associações indígenas da região. O intuito é de promover troca de conhecimentos e estimular, assim, a formação de uma rede de cultura indígena no Brasil. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes do evento.

Já no sábado (25), das 14h até 17h, será realizada uma oficina (gratuita) de carimbó, com vivência cultural e roda de conversa com duas artistas do grupo. Serão oferecidas 20 vagas, com inscrições que devem ser feitas no site da Caixa Cultural.



Serviço

Apresentação do grupo Suraras do Tapajós

Quando: de 22 a 25 de novembro, 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915

