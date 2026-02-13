A- A+

LITERATURA Primeiro livro ilustrado da cantora Laufey chega ao Brasil em abril Obra é inspirada na própria história da cantora, compositora e multi-instrumentista islandesa

Em abril, chega ao Brasil pela Companhia das Letrinhas o primeiro livro ilustrado de Laufey, cantora e compositora islandesa fenômeno da geração Z e conhecida pela fusão distintiva de pop, clássico e jazz.

O livro infantil A Coelhinha Mei Mei conta a história da mascote musical de Laufey, e sua jornada para superar o medo das apresentações e se tornar uma grande musicista. A edição brasileira tem tradução de Larissa Stocco.

A obra é inspirada na própria história da cantora e multi-instrumentista. Livro leva leitor a descobrir que a autoconfiança é um processo, que errar faz parte do caminho e que as imperfeições são sons dissonantes que, assim como os outros sons, fazem parte dessa grande sinfonia que é a vida.

"Eu era uma pequena garotinha aprendendo a tocar violoncelo e piano, sonhando em um dia tocar, sem medo, em um grande palco", conta na obra. "Enquanto crescia, a educação musical clássica me ajudou a encontrar minha voz, desenvolver confiança e a perceber meu lugar no mundo", escreve. Este ano, assim como em 2024, Laufey levou o Grammy de melhor álbum pop vocal tradicional.

As ilustrações de Lauren O’Hara, criadas com técnicas tradicionais, como aquarela e guache, dão forma a um mundo encantador, em que música, imaginação e afeto caminham juntos. Além disso, a obra apresenta um glossário com termos da música que possibilita aos leitores relacionar os elementos musicais à narrativa, garantindo a sensibilidade que envolve o universo artístico.

Veja também