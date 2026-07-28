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Internacional Primeiro-ministro da Grécia parabeniza Nolan pela adaptação cinematográfica de A Odisseia "Produções como essa são um elo entre o rico patrimônio cultural grego e a criatividade contemporânea", disse Kyriakos Mitsotakis

O primeiro-ministro Grego, Kyriakos Mitsotakis, parabenizou o cineasta Christopher Nolan pelo sucesso de sua adaptação do poema épico A Odisseia, informou seu gabinete nesta terça-feira (28).

Mitsotakis agradeceu ao diretor britânico por “impulsionar o interesse mundial pela antiga civilização grega”, na segunda-feira (27), durante uma videoconferência, afirmou o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado.

O mais novo sucesso do diretor Christopher Nolan, A Odisseia Foto: Universal Pictures/Divulgação

"Produções como essa são um elo entre o rico patrimônio cultural grego e a criatividade contemporânea", disse Mitsotakis.

A Odisseia tem sido um grande sucesso de bilheteria nas duas semanas desde seu lançamento, além de envolver debates e críticas.

A longa liderou as bilheterias americanas em sua segunda semana de exibição, com 87 milhões de dólares (443 milhões de reais), alcançando uma arrecadação total de quase 640 milhões de dólares, (3,26 milhões de reais) segundo dados da indústria.

Mitsotakis destacou seu "grande sucesso de bilheteria" e manifestou sua satisfação pelo fato de uma parte importante da produção ter sido filmada em regiões da Grécia, como o Peloponeso e Corinto.

A região sul do Peloponeso foi o centro da civilização durante a Idade do Bronze no poema de Homero que aqueceu o filme.

Com um elenco estrelado, a longa acompanha a longa jornada do herói Grego Odisseu em seu retorno para casa após a Guerra de Troia.

Matt Damon e Anne Hathaway lideram o elenco nos papéis de Odisseu e Penélope, com Tom Holland como seu filho Telêmaco.

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