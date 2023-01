Primeiro paredão do BBB 23 está formado: qual dupla deve ir para o Quarto Secreto?

A- A+

As duplas Fred Nicácio e Marília e Gustavo e Key Alves estão no primeiro Paredão do BBB 23. Essa berlinda, no entanto, será um pouco diferente. Isso porque os dois mais votados irão primeiro para o Quarto Secreto, quando será aberta uma nova votação na qual um volta para a casa com imunidade e o outro será, enfim, eliminado.

Nesta primeira semana, Fred e Ricardo estavam imunes porque venceram a Prova de Imunidade GloboPlay. Já Amanda e Cara de Sapato receberam a benção dos Anjos Aline Wirley e Bruno e também ficaram imunes. Gustavo e Key foram indicados pelas líderes Bruna Griphao e Larissa. No confessionário, Fred Nicácio e Marília foram os mais votados, com 6 votos, contando com o voto de Tina e Guimê, que tinha peso dois. A dupla teve direito a um contragolpe e puxaram a dupla Gabriel e Paula para a disputa da prova Bate e Volta. Os ex-Casa de Vidro venceram a disputa e Fred Nicácio e Marília foram o Paredão com Key Alves e Gustavo.

Agora, o público vota na dupla que deverá ir para o Quarto Secreto. Lá será aberta uma nova votação para, enfim, eliminar um participante.

