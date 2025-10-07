A- A+

TELEVISÃO Morre David José, o ator que deu vida ao primeiro Pedrinho do "Sítio do Picapau Amarelo" na TV Artista viveu o personagem criado por Monteiro Lobato aos 13 anos, em produção da TV Tupi

O ator David José Lessa Mattos Silva, que deu vida ao menino Pedrinho na primeira versão de "O Sítio do Picapau Amarelo", exibido pela extinta TV Tupi nos anos 1950, morreu nesta segunda-feira, 6, aos 83 anos. A causa da morte foi uma doença pulmonar progressiva diagnosticada em 2017.

David José tinha 13 anos quando estreou na TV, interpretando o personagem criado por Monteiro Lobato. Já adulto, ele contracenou com nomes como o da atriz Irene Ravache em O Profeta, novela exibida em 1977 também pela TV Tupi; e de Fernanda Montenegro, no espetáculo teatral É, de 1979, baseado na obra de Millôr Fernandes.



Além de ator, David José era também jornalista, historiador, professor e escritor, autor do livro O Espetáculo da Cultura Paulista: Teatro e TV em São Paulo - 1941-1950. Como jornalista, atuou como diretor e apresentador nas TVs Bandeirantes e Gazeta. David José deixa esposa, Lígia Todescan Lessa Mattos, dois filhos e dois netos.



