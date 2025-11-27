A- A+

QUADRINHOS Primeiro quadrinho do Superman é leiloado por US$ 9 milhões e se torna o mais caro da história O exemplar custava originalmente 10 centavos de dólar

Uma cópia da primeira edição da revista em quadrinhos do Superman, de 1939, foi vendida, em um leilão silencioso, por US$ 9,12 milhões — aproximadamente R$ 49 milhões na cotação atual —, no dia 20 deste mês.

O exemplar, que custava originalmente 10 centavos de dólar, foi encontrado por três irmãos no sótão da residência da sua falecida mãe, na Califórnia, nos Estados Unidos, durante as festas de fim de ano de 2024.

A edição da primeira revista em quadrinhos do Superman foi encontrada no sótão de uma casa nos Estados Unidos. | Foto: Heritage Auctions/Divulgação

Com a venda, a edição de "Superman #1" se tornou a mais cara já vendida da história. A venda foi feita pela casa de leilões Heritage Auctions.

Antes disso, o recorde era da revista "Action Comics #1", que marcou a primeira aparição de Clark Kent nas HQs. Esta foi leiloada por US$ 6 milhões (R$ 32,3 milhões) no ano passado.

De acordo com a BBC, os irmãos preferiram manter o anonimado. Eles guardavam uma coleção de obras que costumavam comprar na época da Grande Depressão (1929 a 1939) nos EUA, e início da Segunda Guerra Mundial.

Em um comunicado publicado pelo irmão caçula, ele contou que o exemplar significa mais do que apenas um item de colecionador para eles. "Trata-se de memória, família e das maneiras inesperadas pelas quais o passado retorna para nós", disse ele.

