A- A+

Nos ares Primeiro restaurante suspenso do Nordeste chega ao Recife em outubro Ingressos para a experiência do NAVE 01 já estão sendo vendidos

Já imaginou fazer uma experiência gastronômica a mais de 20 metros de altura com uma vista privilegiada do Recife? O primeiro restaurante suspenso do Nordeste, o NAVE 01, desembarca no RioMar Recife a partir do dia 7 de outubro. A "decolagem" acontecerá sempre nos horários do almoço, sunset e jantar.

A atração dura uma hora e dá direito a degustar o menu surpresa assinado por chefs renomados, composto por três pratos: entrada, prato principal e sobremesa, além do open bar, que conta com água, suco, refrigerante, cerveja, espumante, vinhos e whisky. Com ingressos limitados e preço promocional, o primeiro lote já começa a ser vendido nesta terça-feira, dia 12 de setembro, através do SuperApp RioMar Recife.

Como funciona?

O NAVE 01 possui 24 cadeiras, uma cozinha no centro e é suspensa por um guindaste com alto grau de estabilidade a ponto de a sua subida ser tão suave que os participantes se impressionam. “Os pratos, copos e talheres são colocados na mesa antes mesmo da decolagem que é para os participantes notarem, desde o início, o padrão de segurança e estabilidade que há”, comentou um dos sócios da NAVE 01, Daniel Oliveira.

Ingressos



A temporada na capital pernambucana contará com preço promocional no lançamento. O valor da experiência, que é de R$ 350, terá tarifa de R$ 245 no primeiro lote, que será comercializado a partir do dia 12 de setembro. Será possível escolher entre o horário do almoço, no sunset (pôr do sol) ou no jantar à luz da lua. Os ingressos podem ser adquiridos no SuperApp RioMar Recife. Para comprar, basta ir na aba de eventos e clicar no Nave 01.

Restrições



No ato da compra, o cliente poderá informar se tem alguma restrição alimentar, para que seja feita uma adaptação no menu, como também se a pessoa usa cadeira de rodas. Confira todas as regras no regulamento disponível na hora da compra do ingresso.

Serviço:

NAVE 01

Local: estacionamento externo do RioMar Recife

Ingressos: no SuperApp RioMar Recife, na aba de eventos.

Duração da experiência: 1h

Sessões: 5 sessões por dia aos sábados e domingos

Horários: almoço (12h às 13h e 14h às 15h); sunset (17h às 18h) e jantar (19h às 20h e às 20h40 às 21h40)

Menu surpresa assinado por chefs renomados com entrada, prato principal, sobremesa, além de open bar

Veja também

saúde Morrissey adia shows no Brasil após ser diagnosticado com dengue