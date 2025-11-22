A- A+

Música Em primeiro show em Pernambuco da turnê "Tempo Rei", Gilberto Gil recebe Alceu e Elba no palco O cantor fará ainda shows nos dias 23 e 28 de novembro no Estado

Gilberto Gil foi recebido com casa cheia e entusiasmo do público em sua primeira noite de show no Classic Hall, em Olinda, neste sábado (22). Essa é a primeira das três apresentações em Pernambuco da turnê "Tempo Rei", anunciada como última grande circulação do cantor baiano pelos palcos.

Repetindo o roteiro que vem seguindo em outros estados, Gilberto Gil convidou participações especiais para o show. Fotos publicadas nas redes sociais do músico horas antes das apresentações levaram os fãs a especularem as identidades dos convidados.

Muitos nomes foram sugeridos na internet, mas a resposta só veio próximo ao final do espetáculo, quando Elba Ramalho subiu ao palco para cantar "Andar com Fé". A segundo participação especial da noite foi do pernambucano Alceu Valença, que cantou com o baiano "Aquele Abraço".



Alceu Valença e Elba Ramalho foram convidados por Gilberto Gil em show (Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Antes e durante o show, a plateia se manifestou politicamente diversas vezes. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado, levou parte do público a gritar em coro a frase "Sem anistia", especialmente antes de "Cálice", parceria com Chico Buarque de Holanda composta em plena ditadura militar. Em um vídeo projetado nos telões, o parceiro de Gil na composição contou um pouco da história da música.

O artista revisita décadas de carreira na nova turnê- Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Aos 83 anos, Gilberto Gil vem rodando o Brasil desde março com sua turnê de despedida. No repertório, ele celebra seus mais de 50 anos de carreira, relembrando sucessos de diferentes fases. A abertura acontece sempre com "Palco", que expressa tão bem o sentimento de renovação do artista ao encontrar seu público.

Após entoar "Banda Um", Gil apresentou "Tempo Rei", canção que dá nome à turnê. Na hora de "Eu Só Quero um Xodó", composição dos pernambucanos Dominguinhos e Anastacia, a sanfona do sergipano Mestrinho. Gil fez questão de elogiar o músico de sua banda, que venceu o Grammy Latino na última semana, pelo álbum em parceria com Jota.Pê e João Gomes.

"Ele que já teve tantos mestres passa a ser ele mesmo mestre entre os mestres", afirmou a estrela da noite.

"Drão", "Realce", "Vamos Fugir" e "Expresso 222" também estiveram no repertório de Gil, que se apresentou acompanhado de alguns familiares em sua banda e backing vocals, como o neto João Gil e os filhos Nara Gil, Bem Gil e José Gil, além da nora Mariá Pinkusfeld.



Depois que as participações especiais se despidiram do palco, o show se encaminhou para o seu encerramento. Com "Emoriô", "Esperando na Janela" e "Toda Menina Baiana", Gil finalizou uma noite de celebração coletiva. O ciclo de apresentações no estado conta ainda com outras duas datas: domingo (23) e a póxima sexta-feira (28).

