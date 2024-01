Primeiro trailer de ''Meu Malvado Favorito 4'' é divulgado pela Universal Pictures; confira

A- A+

Após sete anos de espera desde o último filme da saga, a Universal Pictures divulgou no último domingo (28), o primeiro trailer de uma das animações mais aguardadas de 2024: ''Meu Malvado Favorito 4''. O filme é uma parceria com a Illumination e marca o retorno às telonas do Gru, um vilão querido pelo público, em uma nova aventura repleta de mistério e humor.

O trailer mostra que a família de Gru cresceu. Além do retorno dos minions como fiéis escudeiros de Gru, o vilão agora tem um novo filho, Gru Jr., fruto do seu casamento com a super espiã Lucy Wilde. O que o vilão não esperava é que sua família estivesse em perigo e que teria que usar todas as suas incríveis armas, além do apoio da família, para salvar a todos.

''Meu Malvado Favorito 4'' estreia nos cinemas de todo o país em julho deste ano. Confira o trailer:





Sobre o filme

No primeiro filme da franquia Meu Malvado Favorito em sete anos, Gru, o supervilão favorito de todo o mundo que virou agente da Liga Antivilões, está de volta para uma nova e ousada era do já clássico caos provocado pelos Minions em Meu Malvado Favorito 4.

Após o fenômeno blockbuster de verão de 2022, Minions 2: A Origem de Gru, que arrecadou quase US$ 1 bilhão em todo o mundo, a maior franquia animada global da história começa agora um novo capítulo: Gru (Steve Carrell, indicado ao Oscar), Lucy (Kristen Wiig, indicada ao Oscar) e suas filhas – Margô (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) e Agnes (Madison Polan) – dão as boas-vindas a um novo membro da família Gru, Gru Jr., cujo propósito é, basicamente, atormentar seu pai.



Além disso, Gru enfrenta novos inimigos. Maxime Le Mal (Will Ferrell, vencedor do Emmy) e sua namorada mulher-fatal Valentina (Sofia Vergara, indicada ao Emmy) são tão malévolos que não deixam alternativa à família Gru senão fugir.



''Meu Malvado Favorito 4'' apresenta ainda novos personagens da franquia, dublados por Joey King (Trem-Bala); o vencedor do Emmy Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert); e Chloe Fineman (Saturday Night Live). Pierre Coffin retorna como a voz icônica dos Minions, e o ator indicado ao Oscar, Steve Coogan, como Silas Ramsbottom.



Com a ação ininterrupta e o humor subversivo em altas doses características da Illumination, Meu Malvado Favorito 4 é dirigido por um dos cocriadores dos Minions, o indicado ao Oscar Chris Renaud (Meu Malvado Favorito, Pets: A Vida Secreta dos Bichos), e tem produção do visionário fundador e CEO da Illumination, Chris Meledandri, e Brett Hoffman (produtor executivo de Super Mario Bros. O Filme, Minions 2: A Origem de Gru). O filme é codirigido por Patrick Delage (diretor de animação de Sing 2 e Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2), com roteiro do vencedor do Emmy, criador da série White Lotus, Mike White, e do veterano escritor de todos os filmes da franquia Meu Malvado Favorito, Ken Daurio.

