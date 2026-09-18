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FAMOSOS Primo de Ed Sheeran critica cantor após polêmica e faz acusações sobre relação familiar Jethro Sheeran afirmou ter sido prejudicado pelo artista e questionou sua postura pessoal e profissional

Jethro Sheeran, primo de Ed Sheeran, publicou um desabafo nas redes sociais com críticas ao cantor britânico. Na fala, ele afirmou sentir vergonha da relação familiar e classificou Ed como “uma pessoa ruim”, ressaltando que suas declarações são baseadas nas experiências que teve com o artista.

“Finalmente tudo está vindo à tona! Tenho vergonha do meu primo Ed e do que ele fez. Finalmente o mundo e todos os seus fãs o enxergaram. Ele não é uma boa pessoa, eu não gosto da música dele, então não posso dizer que ele seja um bom artista”, escreveu.

Jethro também afirmou ter sido prejudicado pelo cantor profissionalmente. Segundo ele, músicas suas foram retiradas das plataformas digitais, o que teria afetado sua renda.



Músico, ele declarou ainda que seu advogado teria apresentado documentos da Warner que, de acordo com sua versão, indicariam a participação de Ed na decisão.

“Honestamente, ele é um indivíduo egoísta com atitudes maliciosas e astutas. ‘Ele te mata com gentileza’. Sou primo de sangue dele e ele me prejudicou, zombou da minha saúde mental e da saúde mental em geral. Ele me impediu de alimentar minha filha removendo todas as minhas músicas, e meu advogado me mostrou provas da Warner de que tudo foi obra dele”, afirmou.

Trabalho juntos

Na publicação, Jethro relembrou o início da trajetória musical de Ed Sheeran e disse ter contribuído para os primeiros passos do cantor. Segundo ele, os dois trabalharam juntos em músicas e apresentações, além de terem frequentado o mesmo estúdio.

“Tenho 100% de certeza de que ele é um covarde. Na minha opinião, ele é uma pessoa ruim. Essa é apenas a minha opinião, baseada nas minhas experiências. Conheço-o a vida toda e o iniciei na música, eu o levei ao meu palco. Levei ele ao meu primeiro estúdio, participei como rapper em suas primeiras músicas e fiz tudo o que pude para ajudá-lo. Mesmo quando ele sofria bullying na escola”, declarou.

Jethro ainda acusou o primo de criar uma imagem pública planejada para manter contratos comerciais e oportunidades profissionais. Ele também afirmou concordar com as críticas direcionadas ao cantor.

“Concordo com todos os comentários negativos que ele recebeu e com a má reputação que teve. Cuidado, ele é muito calculista e cruel. Essa é a minha opinião sincera e eu sou da família! Ele não é um Sheeran de verdade! Não odeiem um Sheeran por causa desse garotinho bobo. Sinto muito em dizer isso, mas pelo menos tenho coragem de falar a verdade! Ele é um covarde! Ponto final”.

A publicação ocorreu após Ed Sheeran ser alvo de críticas relacionadas à retirada do rapper Macklemore da turnê “LOOP”. A decisão veio depois de Macklemore demonstrar apoio à Palestina durante um show em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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