FAMOSOS Primo de Elvis Presley é candidato a governador do Mississippi Durante seis anos, Brandon Presley foi prefeito de Nettleton

Um primo distante de Elvis Presley, o democrata Brandon Presley, é candidato nesta terça-feira (7) ao governo do estado do Mississippi.

Durante seis anos, Brandon Presley foi prefeito de Nettleton, uma cidade desse estado do sul localizada a poucos quilômetros de onde nasceu a lenda do rock'n'roll.

"Meu primo cresceu no final da rua, em Tupelo", diz Brandon Presley em um vídeo de campanha, no qual mostra uma foto desbotada de Elvis. E acrescenta com um sorriso: "Você provavelmente já ouviu falar dele".

O político é primo do cantor de "Suspicious Minds", "Jailhouse Rock" e "Hound Dog". Nasceu dias antes da morte de Elvis, por um infarto, em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos.

As chances de Brandon Presley ser eleito governador deste estado de três milhões de habitantes, o mais pobre dos Estados Unidos, são, em princípio, limitadas. Há mais de duas décadas a população do Mississippi não elege um democrata para este cargo.

Nas últimas semanas, porém, a distância entre o candidato democrata e o candidato republicano à reeleição, Tate Reeves, diminuiu significativamente. No cargo desde 2020, o atual governador é muito impopular e suspeito de corrupção.

Se nenhum dos dois candidatos obtiver pelo menos 50% dos votos nesta terça-feira, será realizado um segundo turno.

