Prince completaria 65 anos nesta quarta-feira (7); saiba qual é a sua música mais ouvida no Brasil

Ícone musical dos anos 1980, Prince completaria 65 anos nesta quarta-feira (7), se ainda estivesse vivo. Aproveitando a data, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) revelou um estudo sobre as músicas mais tocadas do cantor e compositor norte-americano no Brasil.

Segundo o levantamento, “Purple Rain” foi a composição de Prince mais ouvida pelos brasileiros nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública. “Kiss” e “Nothing compares 2 U” - que ficou conhecida na voz da Sinead O'Connor - vêm, respectivamente, em segundo e terceiro lugar no ranking.

Ainda de acordo com o Ecad, Prince tem um total de 1.175 obras musicais e 609 gravações cadastradas no banco da gestão coletiva da música no Brasil. São levadas em conta as gravações feitas pelo próprio artista e outros intérpretes em qualquer país.



Prince morreu em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, em decorrência de uma overdose acidental de medicamentos. Seus direitos autorais, assim como os de qualquer artista estrangeiro, são garantidos no Brasil.



Veja as músicas de autoria de Prince mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos:

1 - “Purple rain”

2 - “Kiss”

3 - “Nothing compares 2 U”

4 - “When doves cry”

5 - “Manic monday”

6 - “Raspberry beret”

7 - “I feel for you”

8 - “1999”

9 - “I wanna be your lover”

10 - “Love thy will be done”



