CLIMA DE ROMANCE 'Princesa' de Whindersson Nunes reage com emoji bravo nas fotos ousadas e torce para 'dar certo' Comediante apareceu em foto coladinho com jovem, e fãs começaram a especular sobre um possível novo casal

Whindersson Nunes aparentemente tem uma “princesa”. Este foi o adjetivo escolhido pelo comediante para descrever Larissa, apontada por internautas como sua nova namorada, em fotos que ela publicou recentemente em seu perfil no Instagram. Em meio à celebração pelos shows de stand-up que vem realizando por diversas cidades do país, o artista piauiense tem recebido elogios tanto de famosos quanto da jovem, que mantém uma postura discreta.

Depois de a foto ser alcançada por parte dos fãs de Whindersson, Larissa saiu de seus três mil seguidores e começou a ser acompanhada por cerca de cinco mil pessoas na plataforma até a noite de terça-feira (15). A garota tem um perfil um tanto mais discreto no comparativo com o comediante que tem quase 58 milhões.



Logo depois de publicar uma foto em que aparece coladinha com Whindersson, Larissa passou a receber diversas mensagens nas redes sociais. Atenta aos comentários, ela curtiu posts que pediam para o comediante “se casar logo, meu amigo” e até uma oração de um fã: “meu Deus, por favor, deixa eles dar certo”.

Já no perfil do comediante, Larissa também se mostrou atenta às publicações e fez um comentário bem-humorado: reagiu com um emoji bravo a uma foto em que ele aparecia apenas de toalha em frente ao espelho.



Ela tem apenas 24 publicações na rede, compartilhando momentos como viagens a Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, e Paris, na França.

Larissa sinaliza que se divide entre a Paraíba e Pernambuco, e é sócia-proprietária de três lojas de fast food localizadas em Campina Grande, Palmas e Santarém (PA).



