Princesa Diana pediu que criassem spray de cabelo específico para suas viagens de helicóptero

A- A+

Como figura pública notável, acostumada a ficar no centro das câmeras de dos holofotes, Diana Spencer (1961-1997) tinha um problema e buscou resolvê-lo. Segundo revelou o site Page Six, a Princesa de Gales se incomodava ao entrar e sair de helicópteros, algo comum em sua rotina real. O motivo era simples: a bagunça que a ventania provocada pelas aeronaves faziam em seus penteados.

Por conta disso, Lady Di encomendou a especialistas a criação de um spray de cabelo feito especialmente para este tipo de ocasião.

"Quando ela descia do helicóptero, as hélices simplesmente giravam e giravam, desarrumando seu cabelo, embaralhando seu lindo e fofo penteado", disse ao Page Six a especialista em cosméticos Sheree Ladove, que tinha 20 e poucos anos na época quando recebeu uma ligação para criar uma fórmula específica que ajudaria Diana a evitar o que ela chamava de "cabelos de helicóptero".

Segundo Ladove, hoje CEO da LaDove Inc, Diana queria um spray de cabelo que tivesse uma fixação firme, mas ao mesmo tempo parecesse macio para não prejudicar sua imagem jovem e elegante.

"Ela não queria nada que fizesse seu cabelo parecer colado porque ela era muito jovem e bonita", diz Ladove. "Ela não queria uma aparência de cabeça de capacete", concluiu a profissional.

Veja também

Viral Bebê entusiasta do forró viraliza nas redes sociais ao som do Rei do Baião