Princesa Diana se disfarçou para entrar em bar LGBTQIAP+ com Freddie Mercury, diz biografia

Quase 30 anos após a morte, a princesa Diana ainda mexe com o imaginário de seus súditos.



E uma nova biografia, "Dianaworld: An obsession" ("Mundo Diana: Uma obsessão", em tradução livre), promete movimentar ainda mais o nome da mãe dos príncipes William e Harry.



Isso porque, num dos trechos da obra, que chegou às livrarias no fim do mês de abril, o autor Edward White afirma que ela entrou disfarçada de homem gay numa boate LGBTQIAP+ de Londres, acompanhada de Freddie Mercury, líder da banda Queen.





A revista People publicou um trecho do livro, que diz:

"Na mitologia em torno de Diana, atividades noturnas furtivas ocupam um papel importante como momentos em que ela revelava, em segredo, aspectos ocultos de sua verdadeira identidade. No internato, segundo contava, ela escapava do dormitório para cumprir desafios ou para praticar dança sozinha no salão da escola; em outras ocasiões, invadia geladeiras em busca do breve e fugaz alívio que a compulsão alimentar proporcionava. E a noite oferecia a possibilidade de reinvenção e aventura anônima — sendo o exemplo mais conhecido a suposta ocasião em que Diana visitou um dos bares gays mais famosos de Londres.

Em suas memórias, a atriz Cleo Rocos descreve uma noite que passou com o DJ Kenny Everett, Freddie Mercury e Diana, com quem havia feito amizade no fim dos anos 1980. Em determinado momento da noite, segundo Rocos, Diana os convenceu a levá-la ao Royal Vauxhall Tavern, um lugar que Everett alertou: 'não é para você... cheio de homens gays peludos.' Diana, no entanto, insistiu, e Everett ajudou a disfarçá-la em trajes masculinos: 'uma jaqueta camuflada do exército, o cabelo escondido sob um boné de couro e óculos escuros estilo aviador. Observando-a na penumbra, concluímos que o ícone mais famoso do mundo moderno talvez... TALVEZ conseguisse passar por um modelo gay um tanto excêntrico.'"

O livro conta que Diana não foi reconhecida por ninguém e voltou para o Kensington Palace, sua residência oficial, sem menores problemas. No dia seguinte, devolveu ao amigo as roupas emprestadas.

