A- A+

londres Princesa Kate assiste a cerimônia militar em Londres Ao lado de William e do rei Charles III, Kate fez hoje sua primeira aparição em um ato oficial da monarquia desde que concluiu seu tratamento contra o câncer

Leia também

• Brasil manifesta preocupação com violência após eleições em Moçambique

• COP29: Brasil apresenta meta de reduzir emissões em 67% até 2035

• Chefe da Pixar celebra sucesso de "Divertida mente 2" no Brasil

A princesa Kate Middleton assistiu neste sábado a uma cerimônia militar em Londres, após concluir em setembro o tratamento de quimioterapia contra um câncer.

Mulher do príncipe William, herdeiro da coroa britânica, Kate assistiu no Royal Albert Hall a uma homenagem aos soldados britânicos mortos em conflito. Ela deve participar amanhã de outra cerimônia militar, no monumento britânico oficial de guerra.

Ao lado de William e do rei Charles III, Kate fez hoje sua primeira aparição em um ato oficial da monarquia desde que concluiu seu tratamento contra o câncer.

Compromissos consecutivos

Esta também é a primeira vez que a princesa participa de dois dias consecutivos de compromissos públicos desde o começo do ano.

Já a rainha Camilla, com um quadro de infecção pulmonar, não vai participar das cerimônias deste fim de semana, segundo o Palácio de Buckingham. Ela deve retomar as funções públicas na semana que vem.

Charles III e Camilla, que se casaram em 2005, retornaram no final de outubro de um giro pelo Pacífico, que os levou a Austrália e Samoa. O casal real fez uma parada na Índia, em uma visita particular.

Veja também

gravidez Ludmilla anuncia gravidez de Brunna Gonçalves: "Agora somos 3"