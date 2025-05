Princesa Kate lança série de vídeos sobre os poderes da natureza

A- A+

A princesa Catherine estrelou uma série de vídeos em homenagem à natureza, que tem sido seu "refúgio" desde que foi diagnosticada com câncer em março de 2024. Os episódios serão transmitidos nas redes sociais.

No primeiro, intitulado "Mãe Natureza", lançado na segunda-feira (12) e dedicado à primavera, a esposa do príncipe William, herdeiro do trono britânico, fala sobre a importância que tem sido para ela estar em contato com o meio ambiente. Os episódios serão transmitidos de acordo com as estações do ano.

Em 14 de janeiro, ela anunciou nas redes sociais que o câncer diagnosticado está em remissão.



A princesa Catherine, que completou 43 anos em 9 de janeiro, foi diagnosticada com câncer em março de 2024, sobre o qual não foram fornecidos detalhes, e para o qual tratou-se com quimioterapia.

"A capacidade da natureza de nos inspirar, nos nutrir, nos ajudar a curar e crescer é infinita e é reconhecida há gerações", afirma, em uma narração com imagens de flores, árvores e animais.





SPRING.



This year’s Mental Health Awareness Week, we are celebrating humanity’s longstanding connection to nature, and its capacity to inspire us and help us to heal and grow in mind, body and spirit.



As we confront the challenges of an increasingly complex and digital world,… pic.twitter.com/lmxzxJUsiO — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 12, 2025

O vídeo foi parcialmente gravado durante a viagem de Catherine e William à ilha escocesa de Mull, no final de abril, em seu 14º aniversário de casamento, e mostra o casal explorando suas paisagens.

O lançamento da série, que incentiva as pessoas a "se reconectarem com a natureza", também coincide com a Semana de Conscientização sobre Saúde Mental no Reino Unido.





