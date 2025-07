"Príncipe de Ramos", suposto affair de Maísa está sendo preparado para comandar escola de samba

A- A+

Nada foi oficialmente planejado, mas, ao que algumas suspeitas indicam, Maisa Silva pode estar começando a repetir o roteiro seguido por Giovanna Lancellotti e Gabriel David, que se casaram semanas atrás. Trata-se de um casal formado por uma atriz e o atual presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), herdeiro de uma das mais tradicionais escolas de samba do país, a Beija-Flor de Nilópolis.

Pois bem. Maísa, que participou da novela “Garota do momento” recentemente no papel da vilã Bia, esteve na festa de casamento do casal de amigos e lá conheceu João Drumond, diretor financeiro da mesma Liesa e já apontado como próximo comandante da Imperatriz Leopoldinense, do bairro de Ramos, zona norte do Rio. De acordo com o jornal Extra, desde que se viram no evento, começaram a se conhecer melhor.

A publicação afirma, entretanto, que Maísa não quis seguir o rapaz de 23 anos em suas redes sociais para não chamar atenção dos fãs neste momento.

A verdade é que nas redes o rapaz é sempre cortejado pelos integrantes e toda a comunidade da Imperatriz. Ele é chamado, inclusive, de “príncipe de Ramos” e tem até mesmo um fã-clube dedicado a ele. Na foto do perfil de seus admiradores, Drumond aparece com uma coroa, uma montagem.

Atualmente, a mãe do garoto, Cátia Drumond, é a atual presidente da escola. Seu avô, Luizinho Drumond, patrono da escola, era nome forte do jogo do bicho no Rio e morreu em 2020, vítima de um AVC.

De acordo com o Extra, o rapaz já vem sendo preparado para o comando da agremiação de Ramos.

