Príncipe Harry comparece ao Tribunal Superior em Londres para audiência contra imprensa britânica

O príncipe Harry, chegou ao Tribunal Superior, nesta terça-feira (6), para depor em seu caso contra o editor do Daily Mirror por suposta coleta ilegal de informações. O duque de Sussex chegou em um Range Rover preto, que estacionou rapidamente em frente ao Rolls Building, no centro de Londres. Vestido com um terno escuro, o duque entrou direto no tribunal, passando pelo grupo de fotógrafos e outros meios de comunicação que esperavam do lado de fora.

Na segunda-feira (5), o caso individual de Harry contra o Mirror Group Newspapers (MGN) começou. Ele está processando a editora, alegando que os jornalistas de seus títulos – que também incluem o Sunday Mirror e o Sunday People – estavam ligados a métodos como hacking de telefone, o chamado “blagging” ou obtenção de informações por engano e uso de investigadores particulares para atividades ilegais.

Seu advogado, David Sherborne, alegou que o duque foi submetido a atividades ilegais de coleta de informações “desde quando era um menino na escola” até a idade adulta, acrescentando: “Nada era sacrossanto ou fora dos limites”.

Andrew Green KC, representando a MGN, disse que não havia evidências de que o telefone de Harry foi hackeado. “Zilch, zero, nil, de nada, niente, nothing”, disse ele.

