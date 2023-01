Príncipe Harry diz que usou psicodélicos para lidar com o luto

A- A+

Lançado nesta terça-feira (10), o novo livro de memórias do príncipe Harry aborda o momento do luto decorrente da morte de sua mãe, princesa Diana, e o uso de substâncias ilícitas para lidar com a perda. Entre elas, menciona os psicodélicos, como a psilocibina, princípio ativo dos chamados “cogumelos mágicos”, e o chá com potencial alucinógeno ayahuasca.

Em entrevista veiculada neste domingo no programa de televisão 60 minutes, da rede americana CBS News, Harry falou sobre a experiência e disse que as substâncias podem “funcionar como um remédio”.

Eu nunca recomendaria que as pessoas fizessem isso de forma recreativa. Mas fazer isso com as pessoas certas, se você está sofrendo uma grande quantidade de perda, luto ou trauma, então essas coisas funcionam como um remédio, disse.

Questionado pelo entrevistador Anderson Cooper se os psicodélicos ajudaram a mostrar algo para Harry em relação ao luto, o príncipe respondeu que sim.

Eles limparam essa ideia que eu tinha na cabeça que minha mãe… que eu precisava chorar para provar à minha mãe que eu sentia falta dela. Quando na verdade tudo o que ela queria era que eu fosse feliz, contou.

Harry também falou sobre já ter usado outras drogas enquanto sofria com a perda, como maconha e até mesmo cocaína.

Eu recorri a beber muito. Porque eu queria entorpecer o sentimento, ou queria me distrair de como... o que quer que eu estivesse pensando. E eu, você sabe, recorria às drogas também, afirmou durante o programa.

Psicodélicos funcionam para a saúde mental?

No caso dos psicodélicos, de modo diferente das drogas mais pesadas, de fato há uma série de estudos que avaliam o efeito para tratar graves problemas de saúde mental, como depressão resistente e estresse pós-traumático, embora eles ainda não tenham sido aprovados como terapia por agências de saúde.

Recentemente, um dos maiores trabalhos sobre o tema foi publicado na revista científica New England Journal of Medicine. De acordo com os dados do estudo clínico de fase 1, uma única dose de 25 miligramas de psilocibina reduziu os sintomas de depressão em pessoas que não obtiveram sucesso em vários tratamentos convencionais.

O estudo envolveu 233 pessoas em 10 países que foram também acompanhadas de apoio psicológico. Eles foram divididos em três grupos com dosagens diferentes de uma versão sintética da psilocibina desenvolvida pela startup britânica Compass Pathway, de 1, 10 e 25 mg.

Após três semanas, aqueles com a maior dosagem apresentaram melhora significativa em comparação com o grupo das doses mais baixas, e pouco menos de 30% entraram em remissão. Agora a fase 2 dos testes devem determinar a dosagem exata ideal e a existência do efeito benéfico, e a terceira etapa, envolvendo mais participantes e que comprova de fato a eficácia, está programada para terminar em 2025.

No Brasil, estes compostos também só podem ser usados em estudos científicos controlados. No entanto, clínicas já oferecem tratamentos para a saúde mental com uma outra substância que provoca efeitos alucinógenos: o anestésico cetamina.

Veja também

Cinema Confira a lista de indicados nas principais categorias do Globo de Ouro 2023