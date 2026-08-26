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Internacional Príncipe Harry e família retornam ao Reino Unido Vários veículos também informaram que os dois filhos do casal, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, estão matriculados em uma escola britânica para o início do ano letivo, em setembro

O príncipe Harry, sua esposa, a americana Meghan Markle, e os dois filhos do casal chegaram nesta quarta-feira (26) à Inglaterra, onde decidiram se estabelecer por tempo indeterminado após residirem nos Estados Unidos durante os últimos seis anos, noticiaram vários veículos da imprensa britânica.

Harry, de 41 anos, e Meghan, de 45, moravam na Califórnia desde que deixaram de fazer parte da realeza, em 2020, em meio a uma intensa disputa com sua família, que se agravou com a publicação do livro de memórias do príncipe, intitulado "O que sobra".

O casal, cujo retorno ao Reino Unido foi revelado pela imprensa na semana passada, viajou em um avião particular e pousou ao meio-dia no aeroporto de Birmingham, segundo diversos veículos.

A imprensa britânica tinha noticiado na semana passada que os dois filhos do casal, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, estão matriculados em uma escola britânica para o início do ano letivo, em setembro.

"O desejo de que seus filhos recebam uma educação britânica pode ser um fator de atração muito importante para pessoas que, como Harry, estudaram em um colégio privado e querem o mesmo para seus filhos", explicou à AFP Craig Prescott, professor da Universidade Royal Holloway, de Londres, especialista em Constituição e na monarquia britânica.

Harry e Meghan não são membros ativos da família real e não está previsto que eles vão retomar suas funções oficiais.

"Oficialmente, serão cidadãos comuns e, portanto, a princípio vão poder fazer o que quiserem e ganhar dinheiro como considerarem oportuno. No entanto, terão que encontrar um equilíbrio entre aproveitar seu vínculo com a realeza e respeitar a monarquia. Este sempre foi o problema. Para além de serem conhecidos como membros da família real, não conseguiram definir especialmente um papel ou um âmbito próprio", explicou Prescott.



"Ponto morto nos EUA"

Meghan, que costumava trabalhar como atriz, teria participado de conversas para trabalhar na série da Netflix "The Gentlemen", filmada na Inglaterra. No entanto, alguns veículos de imprensa reportaram que ela por fim não vai trabalhar na produção.

"Dá a sensação de que as coisas tinham chegado a um ponto morto nos Estados Unidos. O acordo com a Netflix foi reduzido consideravelmente, talvez com apenas alguns especiais do programa de Meghan em preparação, e tudo ficou muito mais tranquilo", explicou Prescott.

Segundo a imprensa, o casal já escolheu uma casa nova, mencionando como possíveis locais de residência da família a região de Cotwolds, uma área exclusiva campestre perto de Oxford, a noroeste de Londres.

A imprensa britânica havia noticiado que o rei Charles III, de 77 anos, pai de Harry, foi informado do retorno do filho mais novo em meados de agosto.

A notícia veio à tona poucas semanas depois de Charles III e sua esposa, Camilla, receberem Harry, Meghan e os dois filhos do casal em Londres. Este foi seu primeiro encontro em quatro anos.

Em maio de 2025, Harry disse em uma longa entrevista para a BBC que gostaria de se reconciliar com seu pai, que foi diagnosticado com câncer há dois anos, e disse se sentir "realmente triste" por não poder mostrar seu país aos seus filhos.



Relação com o irmão

Embora o rei tenha sido informado da volta do filho caçula, não ficou claro se o irmão mais velho de Harry, o príncipe William, herdeiro do trono, e sua esposa, Catherine, receberam a notícia.

Os dois irmãos estão afastados e, segundo a imprensa, não se falam.

A questão da segurança de Harry e sua família enquanto estão no Reino Unido é um tema delicado há anos.

Ao deixar o país, eles perderam sua proteção policial sistemática. O príncipe denunciou em várias ocasiões essa decisão que, segundo ele, colocava seus filhos em perigo.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou que a segurança do casal e seu financiamento eram "um assunto privado".

Segundo uma pesquisa da YouGov, mais de 70% dos britânicos consideram que Harry e Meghan devem financiar eles mesmos a totalidade ou grande parte de sua segurança.

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