STREAMING Príncipe Harry e Meghan Markle ampliam parceria com a Netflix e apostam em comédia romântica Projeto será adaptação de livro best-seller ''The Wedding Date'', de Jasmine Guillory

O príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram um novo projeto cinematográfico com a Netflix: a adaptação do romance ''The Wedding Date'', de Jasmine Guillory, confirmado pela revista People nesta quarta-feira (17).

Pelo acordo, o casal, por meio de sua produtora, Archewell Productions, será creditado como produtor executivo da adaptação da história para as telonas, que gira em torno de uma protagonista que aceita ser “parceira de casamento” de um desconhecido após ficarem presos juntos em um elevador, cenário que leva a uma inesperada conexão.

A adaptação do livro será conduzida pela roteirista Tracy Oliver, conhecida por seu trabalho no filme Girls Trip (2017) e outros sucessos de bilheteria, e contará com a parceira de produção Tracy Ryerson.

Esse anúncio ocorre após o casal ter estendido seu contrato com a Netflix, renovando o acordo criativo de “primeira opção” por vários anos com a gigante do streaming, ainda sob a bandeira da Archewell Productions.

The Wedding Date foi publicado em 2018 e é o primeiro livro de uma série de seis títulos da autora, sendo bem recebido pelo público antes de sua adaptação anunciada para as telas pela dupla real.

Este movimento representa uma expansão na parceria de Harry e Meghan com a Netflix, que além de documentários e séries-de-vida real, agora alcança produções de ficção romântica dentro do catálogo do serviço de streaming.

