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Príncipe Harry e sua esposa Meghan voltarão a morar no Reino Unido

O casal vive na Califórnia, nos Estados Unidos, desde que rompeu laços com a família real britânica

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Harry e Meghan pretendem deixar os EUAHarry e Meghan pretendem deixar os EUA - Foto: Henk Kruger / AFP

O príncipe Harry e sua esposa Meghan, que moram na Califórnia desde que romperam os laços com a família real britânica em 2020, voltarão a morar no Reino Unido, informaram meios de comunicação britânicos nesta quarta-feira (19).
 

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O filho mais novo do rei Charles III e Meghan “planejam deixar os Estados Unidos antes do fim do mês para se instalar em uma residência privada que não pertence à família real, que, segundo relatos, está situada nos arredores de Londres”, escreveu o The Telegraph.

Vários veículos de comunicação, incluindo a BBC, informaram que os dois filhos do casal estão matriculados em uma escola britânica para o início do ano letivo, em setembro.

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