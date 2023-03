Príncipe Harry faz aparição surpresa em audiência contra jornal em Londres

A- A+

O príncipe Harry, filho mais novo de Charles III, fez uma aparição surpresa na Suprema Corte de Londres nesta segunda-feira (27) para participar de uma audiência contra o grupo editorial do jornal Daily Mail, que várias celebridades acusam de coletar informações ilegalmente.

Imagens do canal de televisão Sky News mostraram o príncipe de 38 anos, que mora nos Estados Unidos, entrando no tribunal onde o grupo Associated Newspapers tenta arquivar o caso movido por Harry, pelo cantor Elton John, pela atriz Liz Hurley e outros.

Seis denunciantes acusam o grupo editorial de contratar detetives para ouvir suas conversas, seja em seus carros ou em suas casas.

Quando o processo foi anunciado no início de outubro, esta agência "refutou total e inequivocamente essas calúnias absurdas".

A aparição surpresa do príncipe em Londres, que só visita o Reino Unido em caráter excepcional, ocorre pouco mais de um mês antes da cerimônia de coroação de seu pai, em 6 de maio.

Ele e a esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle, que moram na Califórnia desde que deixaram a monarquia em 2020, foram convidados para a cerimônia, mas ainda não anunciaram se comparecerão.

O retorno do duque e da duquesa de Sussex ao país para este ato pomposo tem sido objeto de muita especulação nos tabloides britânicos nos últimos meses, após os virulentos ataques do casal à família real.

Após a exibição de um documentário na Netflix em dezembro, Harry publicou no início de janeiro seu polêmico livro de memórias "O Que Sobra", no qual detalha o rompimento de seu relacionamento com seu pai, o rei Charles III, e seu irmão William, herdeiro ao trono.

