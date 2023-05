Príncipe William fala sobre expectativas para concerto de coroação: 'quero ver a Katy Perry'

A- A+

O concerto de coroação do rei Charles III acontece neste domingo e reúne nomes importantes da música como Lionel Richie, Andrea Bocelli, além da banda britânica, Take That. Primeiro na fila da sucessão do novo monarca, o príncipe William, inclusive, revelou qual a atenção que mais aguarda: Katy Perry.

Na manhã de hoje, William e Kate Middleton surpreenderam moradores de Windsor durante o chamado "big lunch" ("grande almoço", em português), na qual as comunidades são incentivadas a realizar almoços de rua com seus vizinhos. Falando rapidamente com o público, o príncipe foi perguntado sobre qual show estava aguardando.

"Quero ver a Katy Perry", afirmou. O vídeo foi compartilhado em perfil de fãs da cantora.

