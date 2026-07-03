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FAMOSOS Príncipe William faz aparição surpresa em podcast de Travis Kelce, noivo de Taylor Swift Travis divide o poscast "New Heights" com seu irmão, o ex-jogador de futebol americano Jason kelce

Nesta sexta-feira, 3 de julho, o príncipe William, de 44 anos, fez uma participação surpresa em um teaser compartilhado pelos irmãos Travis e Jason Kelce, à frente do podcast New Heights.

— Nosso convidado de hoje é o príncipe de 1,90 metro de Londres, na Inglaterra — anunciou Jason, de 38 anos, em sua tradicional introdução em voz alta, antes de listar os diversos títulos de William.

— Isso mesmo. Presidente da Associação Inglesa de Futebol, vice-patrono real da União de Rugby do País de Gales, duque de Cambridge, duque da Cornualha, lorde das Ilhas, príncipe e grande administrador da Escócia, conde de Chester e príncipe de Gales — continuou.

O episódio especial será lançado às 12h (horário do leste dos EUA, 13h no horário de Brasília), nesta sexta-feira. O teaser do podcast foi divulgado poucas horas depois de convidados terem sido vistos chegando ao Madison Square Garden para o que se acredita ser o jantar de ensaio do casamento de Travis e Taylor Swift .

O casamento do casal tem sido mantido em segredo, mas especula-se que a estrela da NFL e o ícone da música irão se casar no Madison Square Garden na sexta-feira, 3 de julho. Segundo a revista People, o príncipe de Gales, que é amigo do casal, não tem sua presença prevista na celebração.

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