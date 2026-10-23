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Príncipe William, futuro rei da Inglaterra, sonhava em ser policial ou DJ

Filho mais velho do rei Charles III, de 44 anos, participou no programa para promover o prêmio ambiental Earthshot Prize

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O príncipe William, príncipe de Gales, observa uma exposição especial de itens da Coleção Real relacionados a Omã, na Sala de Desenho Verde do Castelo de Windsor, em Windsor, em 20 de outubro de 2026O príncipe William, príncipe de Gales, observa uma exposição especial de itens da Coleção Real relacionados a Omã, na Sala de Desenho Verde do Castelo de Windsor, em Windsor, em 20 de outubro de 2026 - Foto: Jonathan Brady/POOL/AFP

O príncipe William poderia ter sido policial ou DJ se não estivesse destinado a ser rei da Inglaterra, confessou ele durante uma participação surpresa no The Graham Norton Show, um programa da BBC que será transmitido na noite desta sexta-feira (23).

O filho mais velho do rei Charles III, de 44 anos, participou no programa para promover o prêmio ambiental Earthshot Prize, que criou em 2020 e cujo vencedor de 2026 será anunciado em 17 de novembro em Mumbai, na Índia.

Ao lado do príncipe herdeiro, estavam a atriz australiana Cate Blanchett, a atriz britânica Hannah Waddingham e o ativista ambiental Robert Irwin, todos ligados ao Earthshot Prize.

Entre as confidências que fez durante o programa, William reconheceu que, quando era jovem, sonhava com uma carreira profissional muito diferente.

"Eu realmente queria ser policial quando era mais jovem. Achava que poderia ser um bom policial", declarou, acrescentando que também houve "uma fase" em que cogitou se tornar DJ.

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Confessou, ainda, ser fã do reality show The Traitors, um concurso televisivo da BBC em que os participantes precisam desmascarar os "traidores", escolhidos em segredo dentro do grupo.

"Eu adoro, toda a família adora. Charlotte e Louis são obcecados pelo programa", declarou.

Ao ser questionado sobre seus momentos de relaxamento, o príncipe destacou a música e o cinema. "Adoro mergulhar em filmes que fazem você pensar", explicou.

Também se declarou um grande admirador do diretor Christopher Nolan e mencionou, em particular, sua trilogia "Batman: O Cavaleiro das Trevas".

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