Príncipes da TV: como estão os filhos de Faustão e Gugu Liberato, que dominaram programas de domingo

Os programas de auditório de Fausto Silva, o Faustão, e de Gugu Liberato marcaram época nos domingos com suas atrações alegres — eles ajudaram a definir o que hoje consideramos um bom entretenimento dominical.



E os filhos dos comunicadores não pretendem seguir com um estilo distante de seus pais: João Silva e João Augusto Liberato têm produzido conteúdos nas redes sociais e também dão os primeiros passos na televisão.

Atualmente, o filho de Faustão tem o seu próprio programa no SBT, o “Programa do João”, que estreou em julho deste ano.



O apresentador, na verdade, tem o seu próprio programa na TV desde 2022, quando estreou na Bandeirantes, em um momento em que era colega de trabalho do próprio pai, com quem dividia palco em um show diário.



Hoje, Faustão segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde 21 de maio por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse.





— Eu sempre quis trabalhar com o público, com gente — disse João em uma entrevista à coluna Play, do GLOBO. Poderia ser comunicador, embaixador, diplomata, tudo que tem a ver com relacionamento. Já pensei em ser técnico de futebol também. Pela proximidade do meu pai com o Muricy Ramalho, que foi um grande treinador, eu vivia perguntando sobre o trabalho dele. Já quis ser político quando eu era moleque. Mas a partir do momento em que fui para a comunicação, eu nunca mais mudei de ideia. É um bichinho que pica e fica.

Formado em comunicação e em administração empresarial, João Augusto Liberato, por sua vez, tem feito conteúdos nas redes sociais, além de participar de diversos programas de TV como convidado. Segundo ele, Gugu, que morreu em 2019, lhe ajudou bastante enquanto estavam juntos.

“Ele sabia que eu gostava de estar em frente às câmeras, tanto que ele me ajudou a produzir um canal de culinária no YouTube. Eu era muito dedicado a esse canal, passava horas do meu dia editando, dormia pensando qual seria o próximo vídeo, tinha um quadro de perguntas. Eu tinha paixão por aquilo e isso prova para mim mesmo que gosto de me expressar para as câmeras”, disse ele em entrevista à revista Caras.

“Existe bastante cobrança, as pessoas criam expectativas sobre mim e isso é normal por conta da pessoa que meu pai foi. Eu não vou ficar parado, não pelas pessoas, mas por mim. Quero mostrar aos meus filhos que o avô deles foi extraordinário, mas o pai também foi”, afirmou.

