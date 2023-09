A- A+

MÚSICA Priscila Senna anuncia gravação de DVD aberto ao público no Sítio Histórico de Igarassu Show ocorre no dia 25 de setembro, às 21h

A cantora Priscila Senna anunciou detalhes sobre a gravação do seu novo DVD, que ocorre no dia 25 de setembro, às 21h. O show será aberto ao público e ao ar livre, no Sítio Histórico de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

“O local histórico não apenas oferece uma atmosfera única, mas também adiciona uma pitada de autenticidade à produção, combinando perfeitamente com a arte da cantora”, afirma o comunicado enviado à imprensa pela equipe da artista.



A expectativa dos organizadores é de que, como o município reúne uma base leal de fãs de Priscila, o show consiga atrair uma grande quantidade de público. Ainda de acordo com o anúncio, a gravação reforça o desejo da cantora de “compartilhar sua música com o maior número possível de pessoas, enquanto celebra a cultura e a história da região”.

Veja também

Cultura Dia do Frevo: Paço do Frevo oferta cinco cursos e oficinas envolvendo o ritmo; confira opções