BREGA Priscila Senna anuncia horário e local de show "surpresa" nesta sexta-feira (24), no Recife; confira Cantora vai se apresentar no Marco Zero, às 18h, para divulgar o projeto "Bar da Priscila Senna"

A cantora Priscila Senna revelou o local e o horário do show "surpresa" prometido por ela aos fãs. A apresentação será nesta sexta-feira (24), às 18h, no Marco Zero, Bairro do Recife.

O pocket show acompanha o lançamento do DVD "Bar da Priscila Senna" nas plataformas de streaming. Gravado em setembro deste ano, no Sítio Histórico de Igarassu, o projeto audiovisual contou com a participação de artistas como Raphaela Santos, Zezo Potiguar, Unha Pintada, Dedesso e Ellyson.



Nesta sexta-feira (24), foi lançada a primeira parte do projeto, com seis músicas. Outras seis canções chegam às plataformas no dia 18 de dezembro. Já a terceira e última etapa será no dia 12 de janeiro, com mais sete faixas.

