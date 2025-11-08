A- A+

PRISCILA SENNA Simone Mendes sobre Priscila Senna em Mion: "Quem está aí no palco é uma das estrelas do Recife" A 'Musa' participou do Caldeirão com Mion deste sábado (8)

A participação da cantora Priscila Senna no Caldeirão com Mion deste sábado (8), foi marcado por emoção, surpresas e, claro, pelo brega pernambucano.

No decorrer da atração global, teve de tudo um pouco: desde a lembrança da ida da artista pernambucana ao TV Xuxa em 2008, ainda como vocalista da Musa do Calipso, quando apresentou a todo o Brasil o hit "Novo Namorado" até a sua mais recente produção, a gravação do DVD "TBT da Musa" no Marco Zero.

Celebrando 15 anos de carreira, Priscila Senna abriu sua participação com a clássica "Alvejante" e agitou a plateia com "Campeão dos Piores", canção feita em parceria com a cantora Simone Mendes.





Priscila, aliás, não hesitou em chamá-la de "mulher incrível e que me representa, como artista e como pessoa".

"Rainha do Recife"

Já a cantora sertaneja não poupou elogios à Musa. Em depoimento em vídeo chamado por Mion, Simone enalteceu Priscila, denominando-a de "rainha do Recife".

"Quem está aí no palco é uma das estrelas do Recife, rainha do Recife, Priscila Senna. Tenho um carinho muito grande por ela e tive a honra de participar desse DVD lindo, de 15 anos de carreira", declarou Simone Mendes.

Ela complementou, ainda, com o desejo de "toda sorte e bênção" à Priscila, e finalizou: "Toda felicidade do mundo e que essa luz brilhe por esse País".

Em seguida à fala da parceira musical, Priscila Senna cantou a música gravada com Simone, "Campeão dos Piores" - ocasião em que ganhou a vibração da plateia e botou os demais convidados do programa para dançar.

Emocionada, Priscila Senna se despediu do programa agradecendo a participação a Marcos Mion.

