Priscila Senna confirma a dupla Maiara & Maraisa na gravação do seu DVD no Recife
As sertanejas se juntam a Pablo, Liniker, Manuh Batidão, Iguinho e Lulinha e Tayara Andrezza
A cantora Priscila Senna anunciou, nesta quinta (7), mais uma participação na gravação do seu DVD, que acontecerá 27 de agosto, no Marco Zero, Bairro do Recife: a dupla sertaneja Maiara & Maraisa.
O show será uma celebração dos 15 anos de carreira de Priscila Senna. Além das sertanejas, também estão confirmados para o evento Pablo, Liniker, Manuh Batidão, Iguinho e Lulinha e Tayara Andrezza.
O espetáculo, que reunirá canções dos 15 anos de trajetória de Priscila e também música inéditas, será gratuito, aberto ao público.
